Waarom koningin Elizabeth haar werktaken plots anders moet verdelen

Koningin Elizabeth komt met haar 93 jaar niet snel meer voor verrassingen te staan op werkgebied. Toch veranderen haar werktaken op haar oude dag plots, en dat heeft alles te maken met het vertrek van prins Harry en Meghan Markle.

Het echtpaar kondigde immers begin januari aan een stapje terug te doen van hun verplichtingen in het koningshuis.

Werkbezoek

Maandag was de officiële eerst werkdag van 2020 voor koningin Elizabeth. Ze bracht een bezoekje aan de luchtmachtbasis RAF Marham, die vlakbij haar winterverblijf Sandringham ligt. In dit optrekje brengt de koningin al bijna haar hele leven de winters door.

Troon

Jaarlijks is de koningin op 6 februari in het winterverblijf te vinden. Op die datum werd Elizabeth koningin in 1952, omdat haar vader koning George VI overleed. Hierdoor moest ze van de één op de andere dag de troon overnemen.

Vertrek

Toch is het niet zeker of de koningin de jaarlijkse tradities in het winterverblijf Sandringham kan voortzetten. De reden? Het vertrek van prins Harry en Meghan Markle. Samen met prins Andrew (die zijn publieke functie onlangs neerlegde) deden zij 265 tot 558 werkbezoeken, waardoor er plots gaten in de koninklijke agenda komen. En die gaten moet de koningin waarschijnlijk deels opvullen.

Koninklijke agenda

Ook komt er meer druk op de schouders van prins William en zijn vrouw Kate Middleton te liggen. Verder zullen prins Edward en zijn vrouw Sophie meer werk moeten oppakken, om de koninklijke agenda draaiende te houden. Hoe de invulling er precies uit gaat zien, is echter nog niet duidelijk.

Bron: Vorsten. Beeld: iStock