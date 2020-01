In dit land maken werknemers binnenkort werkweken van 4 dagen

Althans: dat is wel de missie van de Finse premier Sanna Marin. Ze wil de werkweken van de Finnen op de schop gooien en onderzoekt hoe haalbaar het is om de bevolking 4 dagen van 6 uur te laten werken.

“Waarom zou dat niet de volgende stap kunnen zijn?”, vraagt Marin zich hardop af. “Zijn werkweken van 8 uren echt de ultieme zegening? Volgens mij verdienen mensen het om meer tijd door te brengen met hun familie, naasten, vrienden, hobby’s en andere aspecten van hun leven, zoals cultuur. Dit kan de volgende stap voor ons zijn in het arbeidsleven.”

30 uur in plaats van 37

Finland is niet het eerste Scandinavische land dat flirt met een verkorte werkweek. In het Zweedse Göteborg werken de 68 verpleegkundigen van een bejaardentehuis 30 uur per week in plaats van 37. Ze krijgen wel voor 37 uur uitbetaald.

Tegenstanders

In Nederland zijn de meningen over een verkorte werkweek sterk verdeeld. CNV-voorzitter Piet Fortuin is sterk voorstander. “We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem”, pleit hij. De voorzitter van werkgeversvereniging AWVN is juist sterk tegen. Hij wil dat deeltijdwerkers vaker werken om krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. “Mensen die nu in deeltijd werken, moeten gewoon meer gaan werken. Niet alleen moeders, ook vaders”, zei Harry Kraats onlangs in Telegraaf.

Bron: AD. Beeld: iStock