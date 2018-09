Wesley Sneijder betrokken bij auto-ongeluk

Topsporter Wesley Sneijder is betrokken bij een auto-ongeluk. Ontzettend schrikken.

Het ongeluk gebeurde eerder deze week in zijn woonplaats Qatar. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.

Nekklachten

Zijn management laat aan RTL Boulevard weten dat hij vlak voor het ongeluk nog door groen reed. Een andere auto reed wel door rood en raakte daardoor de zijkant van zijn auto. De man van Yolanthe is gelijk naar het ziekenhuis gebracht, maar het lijkt mee te vallen. Hij heeft wel nekklachten, maar is er verder zonder ernstige verwondingen vanaf gekomen. Hoe lang het herstel zal duren, is nog niet bekend. De Al-Gharafa-speler draagt nu nog een brace, zoals te zien is op de foto die zijn club plaatste. De bestuurder die de botsing heeft veroorzaakt, is opgepakt door de politie.

📸| الشيخ جاسم بن ثامر يتابع تدريب الفهود اليوم ، رفقة السيد ماجد الخليفي وسعد سطام الشمري والنجم شنايدر 💛💙 pic.twitter.com/EsL9pbt0mt — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 19 september 2018

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP