Wesley Sneijder deelt foto met zijn broer en ze zijn niet uit elkaar te houden

Dat Wesley Sneijder zo ontzettend op zijn broer Rodney lijkt, wisten wij ook nog niet. Maar de twee kunnen zo door voor een identieke tweeling.

De Sneijders zijn amper uit elkaar te houden, als je naar de nieuwe foto van Wesley op social media kijkt. ‘Broers’, schrijft hij bij het plaatje. Maar ja, wie is nou wie?

Dit bericht bekijken op Instagram Brothers be like bosses Een bericht gedeeld door Wesley Sneijder (@sneijder10official) op 3 Feb 2019 om 12:21 (PST)

Rodney is nu 27 jaar en is de jongere broer van Wesley en Jeffrey. Hij speelde ook in het betaalde voetbal, maar brak niet zo door zoals zijn oudere broer. In 1999 werden ze alle drie nog gescout door Ajax en getipt als mogelijke grote talenten. Broer Wesley is inmiddels sinds juni 2017 nationaal recordinternational, nadat hij 131 wedstrijden speelde in het shirt van Oranje.

Bron: Instagram