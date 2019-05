Wesley Sneijder krijgt lintje en bedankt zijn vrouw Yolanthe

Wesley Sneijder heeft donderdag op Hemelvaartsdag een lintje gekregen. Ook werd het Utrechtse Sportpark Thorbeckelaan omgedoopt tot Sportpark Wesley Sneijder.

“Ik ben megatrots. Een sportpark dat mijn naam draagt en een koninklijke onderscheiding. Een enorme eer.” In zijn dankwoord noemde hij één iemand in het bijzonder: zijn vrouw Yolanthe Sneijder-Cabau.

Uit elkaar

Dat is natuurlijk interessant, aangezien die twee midden in een echtscheiding zitten. Onlangs gingen er wel geruchten dat Wes en Yo weer samen zijn, maar volgens Xenia Kasper, de manager van Yolanthe, is daar helemaal niks van waar. Zij zegt dat de situatie niet is veranderd. “Ze zijn nog steeds uit elkaar.”

Verknald

Het koppel, dat in 2010 trouwde en samen een zoon (Xess Xava) heeft, maakte in maart bekend uit elkaar te gaan. Er werden toen geen mededelingen gedaan over de reden van het besluit, maar Wesley liet wel meerdere keren op Instagram weten dat hij het had verknald.

Sportpark

Wesley mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal werd donderdag verrast bij de Utrechtse amateurvoetbalclub DHSC op Sportpark Thorbeckelaan. De van oorsprong Utrechtse voetballer kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. Het sportpark is vanaf donderdag ook vernoemd naar Sneijder.

Bron: RTV Utrecht. Beeld: ANP