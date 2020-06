Hij is recordinternational van het Nederlands elftal, heeft tijdens zijn carrière talloze prijzen in de wacht gesleept en vormde met Yolanthe en Xess een fijn gezin. Je zou denken dat Wesley Sneijder alles heeft, maar toch ging het mis. In zijn biografie vertelt hij open hoe foute vrienden, vrouwen en drank hem zijn huwelijk kostten.

In zijn biografie ‘Wesley Sneijder’ windt de oud-voetballer er geen doekjes om. Naast zijn hoogtepunten zijn menig pagina bedrukt met zijn dieptepunten, waarvan zijn lopende scheiding één van de redenen is waarom mensen zijn boek willen kopen.

Stukgelopen huwelijk met Yolanthe

De Telegraaf publiceert verschillende passages uit de biografie. Na een stuk over de criminele dingen die Wesley vroeger deed in de Utrechtse wijk Ondiep en het geldbedrag dat Patrick Kluivert hem verschuldigd was, gaat het over Yolanthe. Nadat zij een contract bij RTL tekende leek het leven hen toe te lachen, maar in Qatar ging het mis. “Het mag duidelijk zijn dat Yo en ik elkaar veel te weinig zagen. Daar is veel misgegaan. Het huwelijke holde achteruit.”