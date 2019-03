Wesley Sneijder reageert voor het eerst op breuk met Yolanthe

Het management van Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau heeft dinsdagmiddag laten weten dat het stel een punt zet achter hun huwelijk.

Wesley reageert nu voor het eerst op de scheiding.

In shock

Heel Nederland was in shock toen dinsdag het nieuws over de scheiding naar buiten kwam. Toch lieten zowel Yolanthe als Wesley niets van zich horen. Tot nu. Wesley heeft namelijk een emotionele post op Instagram gedeeld. Bij een prachtige foto van zijn gezinnetje schrijft hij: “Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden.”

Hoop

De geruchten van een scheiding gingen al langer rond, maar konden nog niet bevestigd worden. Dinsdag liet het management van het sterrenkoppel weten dat Yolanthe en Wesley hebben besloten uit elkaar te gaan en dat ze beiden een voorlopige pers- en mediastop houden. Toch roept de emotionele post van Wesley veel vragen op. Uit zijn bericht blijkt dat hij, tot zijn spijt, meerdere fouten heeft gemaakt. Om wat voor fouten zou het gaan? Ook geeft Wesley aan dat hij en Yolanthe nog níet zijn gescheiden. Wat probeert hij daarmee te zeggen? Houdt hij hoop dat het misschien nog goed komt? We gaan het zien.

