Dit is de reden waarom Wesley Sneijder toch wilde reageren op relatiebreuk

Dinsdag maakten Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau via hun management bekend dat ze na een huwelijk van bijna tien jaar hebben besloten om uit elkaar te gaan. Vandaag reageerde Wesley zelf op het nieuws en daar had hij een goede reden voor.

Dinsdagmiddag maakte het management van Yolanthe het nieuws bekend: “Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop.” Die mediastop duurde niet lang, want woensdagmiddag plaatste Wesley op Instagram: “Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden.”

Negatieve reacties

Dat onverwachte bericht leverde opnieuw veel speculaties op. Op die speculaties reageert het management van Wesley nu dat Wesley zich genoodzaakt voelde om te reageren op het nieuws. Hij had het liever wat kleiner gehouden. Doordat het nieuws zo breed opgepakt werd, kreeg Yolanthe veel kritiek: “Nadat het nieuws naar buiten kwam, was Wesley verbaasd over alle negatieve reacties over Yolanthe. Hij voelde zich genoodzaakt om hand in eigen boezem te steken. Daarom plaatste hij vandaag op Instagram het bericht dat hij degene was die de fout in was gegaan.”

Nieuwe liefde

Met dit bericht wilde Wesley volgens zijn management duidelijk maken dat ze uit elkaar zijn, maar niet dat ze ook echt gaan scheiden. Of een van de twee een nieuwe liefde heeft, wilde de manager niet vertellen.

