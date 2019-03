Wat moeten Wesley Sneijder en Yolanthe nu met hun grote tattoos van elkaar?

Het is een breuk die niemand aan zag komen: Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau hebben dinsdag bekend gemaakt een punt achter hun huwelijk te zetten.

Dat is al vervelend genoeg voor het stel, maar ze zitten ook nog met behoorlijk wat tattoo’s van elkaar. Op de rechterkant van Wesley’s buik prijkt een grote tattoo van Yolanthe’s hoofd en Yolanthe heeft een diepte tekst over Wesley op haar schouder. Wat zullen ze daar nu mee moeten doen?

Business Insider sprak in 2014 met tattooverwijderaar Philip Hofmeijer over de tattoo’s van Nederlandse voetballers. Zo beoordeelde hij toentertijd ook de tattoo’s van Wesley Sneijder.

Langdurig traject

Op Wesley’s rechterarm staat in het handschrift van Yolanthe de tekst ‘Ik hou van jou. X Yolanthe’ met een afdruk van twee rode lippen. Mocht Wesley kiezen om de tattoo’s weg te laseren, dan is dat volgens Philip geen gemakkelijke klus: “Het kusje is een vrij lichte kleur rood. Dat kan weleens lastig zijn. Dit soort lichte pigmenten rood is vaak gemengd met wit, en wit wordt grijs onder invloed van laserlicht. Dus dat kan een langdurige traject zijn.”

Verrassing

En dan is er nog de levensgrote tattoo van Yolanthe’s gezicht op Wesleys buik. In weekblad Grazia liet Yolanthe eerder weten dat het een verrassing was van de voetballer. “Bij thuiskomst was het van: Tadaa!”, aldus Yolanthe. “Ik was er wel even stil van. Er gaat van alles door je hoofd. Meen je dit? Heb je echt mijn gezicht getatoeëerd?”

Zigeuner

Allereerst wil Philip zijn frustratie kwijt over de volgens hem slecht gezette tattoo: “Wat bezielt zo’n jongen? Die barst van de centen en dan laat-ie door één of andere prutser de zigeunerkoningin op z’n zijkant zetten. Het ziet er niet echt uit als Yolanthe. Zo zonde vind ik dat.” Mocht hij deze ook willen weghalen, dan zou dat volgens Philip zo’n 2 tot 3 jaar duren, aangezien er tussen elke sessie een periode van 8 weken zou zitten.

En nu maar een zonnebril over de tattoo @sneijder101010? 😎 Sterkte trouwens. pic.twitter.com/IFmAmjx1y6 — Roel Thijssen (@roelthijssen) 5 maart 2019

Nog niet alles

Maar ook hebben de twee een gezamenlijke tattoo: een zin uit psalm 23. Er staat: ‘Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil’. In de Nederlandse Bijbelvertaling staat dat voor ‘Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen’. Daarnaast heeft Yolanthe de tekst ’Te agradezco dios por Wesley’ (ik dank God voor Wesley) onder haar schouder laten tekenen en is hun trouwdatum op de arm van Wesley te zien.

Yolanthe

Erg vervelend natuurlijk voor de twee, maar ook zijzelf zagen de breuk niet aankomen. In Libelle vertelde Yolanthe eerder nog: “In het begin was het: wedden dat ze na drie maanden uit elkaar zijn. We zijn nu tien jaar verder”, aldus de tv-presentatrice. “Uit ervaring weet ik dat je niet koste wat kost bij elkaar moet blijven, want spanningen zijn niet goed voor een kind.”

Bron: Business Insider. Beeld: ANP