Wesley Sneijder en Yolanthe gaan scheiden

Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau maken dinsdag verdrietig nieuws bekend: de twee zetten een punt achter hun huwelijk.

Het management van het stel laat weten: “Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop.”

Stapelgek

Er gingen al een tijdje geruchten rond dat de relatie van de twee in zwaar weer verkeerde. De twee werden nauwelijks nog samen gezien. Yolanthe zou zelfs al een eigen appartement in Amsterdam hebben gekocht. Ze reageerde ook in Grazia met: “Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders. Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.” Ook in Libelle zei ze over haar relatie met Wesley: “Hij is mijn man, met hem wil ik oud worden. In het begin was het: wedden dat ze na drie maanden uit elkaar zijn. We zijn nu tien jaar verder en ook dit jaar was het weer raak: ze liggen in scheiding! Op mijn Instagram stonden namelijk geen foto’s van Wesley. Ach, we zijn niet anders gewend, vooral in Nederland. Daarom wilde hij ook niet hier zijn carrière afbouwen. Ik hoop dat we tot de dood ons scheidt bij elkaar blijven, al is niets zeker. Uit ervaring weet ik dat je niet koste wat kost bij elkaar moet blijven, want spanningen zijn niet goed voor een kind. Maar ik geef niet op bij een dieptepunt. Als ik eenmaal van iemand hou, dan is dat voor altijd. We hebben trouwens al genoeg dieptepunten overleefd.”

Huwelijksbootje

In 2010 stapten Wesley en Yolanthe in het huwelijksbootje. Vijf jaar later kregen zij hun eerste zoontje Xess Xava. Wesley heeft ook al een zoon uit een eerdere relatie, de 12-jarige Jessey.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP