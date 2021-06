In maart 2019 maakte oud-profvoetballer Wesley Sneijder (37) bekend dat hij en actrice Yolanthe Cabau van Kasbergen (36) niet langer een stel zijn. Sneijder liet destijds al blijken dat de breuk niet zijn keuze was en hoopt nu – twee jaar later – nog altijd dat het goed komt tussen hem en de moeder van zijn zoon Xess Xava.

“Ik heb het verknald, meerdere keren”, schreef de Sneijder in maart 2019 in een verklaring op Instagram. Hij doelde daarmee op het feit dat hij niet altijd even trouw was in zijn relatie met de Spaans-Nederlandse actrice. In het programma Villa Oranje, waarin de Utrechter samen met Mark van Bommel, Dirk Kuyt, John Heitinga en Frank Evenblij te zien is, vertelde Sneijder dat het herstellen van de relatie met Yolanthe het belangrijkste doel in zijn leven is. “De rest staat op een laag pitje”, aldus de voetballer.

Niet officieel gescheiden