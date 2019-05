Fraude via WhatsApp neemt toe dus pas op als dít gebeurt

Een vriend, vriendin of familielid stuurt een appje en vraagt om geld. Je vertrouwt die persoon en ‘leent’ hem of haar het geld. Maar dan blijkt het een oplichter te zijn, die zich voordoet als een bekende en kun je natuurlijk fluiten naar je geld. Dit is een vorm van oplichting die steeds vaker voorkomt.

Volgens de Fraudehelpdesk is er in de eerste maanden van dit jaar al meer dan 300.000 euro buitgemaakt door WhatsApp-criminelen. Dat is meer dan in heel 2018.

Advertentie

Meer WhatsApp- en smsfraude

Het aantal meldingen van fraude ligt ook flink hoger. In 2018 werden er 303 meldingen gedaan van smsfraude en 655 van WhatsAppfraude. In de eerste maanden van 2019 zijn al 975 meldingen van smsfraude en 781 meldingen van Whatsapp-fraude binnengekomen.

Aangifte doen

Hoe het kan dat er zoveel meer fraude is via smartphones, is niet duidelijk. Maar het is in ieder geval wel belangrijk te blijven opletten. Wil iemand ineens geld lenen, maak dan nooit zomaar wat over. En als het justitieel incassobureau een sms stuurt, is er ook iets niet in de haak.

Toch te maken met fraude? Doe dan aangifte bij de politie, raadt de Fraudehelpdesk aan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock