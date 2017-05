Zó zag Whitney Houston eruit als klein meisje

Wie was er vroeger geen fan van Whitney Houston? Van How will I know tot I will always love you: we kunnen haar hits allemaal uit volle borst mee zingen. Helaas overleed de zangeres op 48-jarige leeftijd. Zo zag de kleine Whitney eruit:

The Bodyguard

Haar hoofdrol in de film The Bodyguard was een groot succes. Niet gek dus dat deze musical ook naar Nederland werd gehaald. Na vele uitverkochte zalen en 3 Musical Awards te hebben binnengesleept, stopt de The Bodyguard op 16 juli definitief. Daarom is er een speciale actie voor Libelle-lezeressen: boek nú de laatste kaarten en ontvang iedere 2e kaart cadeau!

Geniet nog één keer van superster Rachel Marron, afwisselend gespeeld door Romy Monteiro en April Darby. En niet te vergeten de sexy bodyguard, gespeeld door Dave Mantel of Mark van Eeuwen, in het Beatrix Theater Utrecht. Cultuurvlogger Fem is ook helemaal weg van de musical, zoals je in de video hierboven kunt zien.

Beeld: Getty Images & Pinterest.