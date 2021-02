WIDM 2021 aflevering 6: Marije had het zwaar, René maakte zich geliefd

Zaterdagavond werd aflevering 6 van Wie is de mol? uitgezonden. Terwijl René de lieveling van de groep werd, kreeg Marije het met de minuut zwaarder.

Let op, spoilers: als je de aflevering nog niet hebt gezien, is het niet slim om verder te lezen.

Bij de eerste opdracht reden de kandidaten in een bus langs negen haltes. Per halte mocht er één kandidaat uitstappen. Die persoon las vervolgens een bord met informatie over het verdienen van geld óf troeven. Terug in de bus wisten de andere kandidaten vervolgens niet of de uitgestapte persoon de waarheid sprak.

Wat meteen bleek: Splinter is een heel slechte leugenaar. Hij stapte uit, kreeg de keuze tussen geld of een joker en koos – uiteraard – voor de joker. Terug in de bus zei hij echter dat hij voor het geld had gekozen, maar hij zag eruit als een kind dat stiekem iets uit de koektrommel had gejat. Iedereen kon zien dat hij loog. Misschien dat hij dat doorhad van zichzelf, want een paar minuten later biechtte hij toch maar op dat hij voor de joker had gekozen.

Erg veel geluk voor René, veel pech voor Marije

René kreeg een opvallend dilemma op haar bord. Zij mocht twee kandidaten een joker geven en koos Charlotte en Rocky. Hiermee maakte ze zich geliefd in de groep, iets wat haar later nog goed van pas zou komen…

Marije wist als enige geen joker te scoren bij de opdracht. Alleen maakten de andere kandidaten haar wijs dat zij allemaal twee jokers hadden. Hierdoor voelde ze zich nog meer achtergesteld. Toen ze vervolgens ook de strijd om het penningmeesterschap verloor, zat ze helemaal in zak en as. “Nu heb ik deze boot ook gemist. Leuk joh, Wie is de mol?“, mopperde ze.

Nog meer pech voor Marije

Bij de tweede opdracht moesten de kandidaten uit de gevangenis ontsnappen. Wederom pech voor Marije. Iedereen ontsnapte uit zijn of haar cel, behalve Marije. En niemand die haar ook maar even kwam helpen.

Vervolgens werd er ook geen geld verdiend. De kandidaten dachten dat ze met het gevonden geld naar buiten moesten binnen de tijd, maar het bleek dat álle kandidaten aan het einde van de opdracht buiten moesten staan. Ook Marije dus. Was de opdracht nou mislukt omdat Marije niet genoeg haar best had gedaan uit de cel te komen? Of had iemand voor verwarring gezorgd waardoor niet meer duidelijk was dat iederéén moest ontsnappen?

Iedereen mag door

Bij de laatste opdracht viel er niet alleen geld te verdienen, maar ook een vrijstelling. De kandidaten moesten elkaar wegspelen. De winnaar zou zijn scherm niet te zien krijgen. Ook mocht die persoon nóg twee mensen kiezen die hun scherm niet te zien krijgen.

De winnaar: René. Charlotte riep nog uit dat ze het als broekies allemaal van de oudste kandidaat hadden verloren. Maar het kwam natuurlijk goed van pas dat René bij de busopdracht wat goodwill had gekweekt door jokers uit te delen. Hierdoor werd ze waarschijnlijk minder snel weggespeeld.

René koos voor Charlotte en Marije. Ook zij kregen hun scherm dus niet te zien. Splinter en Rocky wel, maar zij hadden een groen scherm.

Iedereen mocht dus door naar aflevering 7. Had Marije toch nog een beetje geluk. Of niet, want echt een stap dichterbij de finale is ze natuurlijk niet gekomen…

Ah, ik heb wel met Marije te doen deze aflevering. #widm — Journalieste (@journalieste) February 6, 2021

Iedereen is door. Bij Heel Holland Bakt is dat leuk, bij Wie is de mol? valt dat altijd tegen. #widm #wieisdemol — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) February 6, 2021

Splinter zat op Renée en Rocky

Rocky zat op Renée Dus of Rocky is zelf de mol of Renée#widm — Esther (@Esthermn_) February 6, 2021

Dus, als ik alles goed heb genoteerd zat Rocky op Renee. En zat Splinter op Rocky en Renee. Dan zou Renee in deze theorie toch de Mol zijn ? Toch ? Help #widm — Lotte ❤ (@TAMOCHi_) February 6, 2021

