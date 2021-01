WIDM aflevering 1 meteen vol plottwisten en dít bordje was wel erg verdacht

Dat de motto’s van Wie is de mol? ‘niet is wat het lijkt’ en ‘trust nobody’ zijn, werd in de eerste aflevering van 2021 meteen duidelijk. Het was namelijk een aflevering vol met plottwisten.

En natuurlijk was er het vertrek van de eerste kandidaat.

(Als je de aflevering nog niet gezien hebt, lees dan niet verder, want dit artikel bevat spoilers)

De aflevering begon dat alle kandidaten opgesloten waren in een andere kamer. Daar moesten ze €250,- zoeken. Hoewel er in de kamers heel wat potentiële verstopplekken waren, ging die zoektocht toch wel héél makkelijk. Splinter had er nog de meeste moeite mee en besloot de kamer naar eigen zeggen te verbouwen. Misschien had hij wat inspiratie opgedaan tijdens de eerste lockdown. Maar ook zijn zoektocht mocht eigenlijk geen naam hebben.

€2500,- verdiend zou je denken. Maar zo gemakkelijk is het natuurlijk niet in Wie is de mol?. Nou ja, eigenlijk is het wel zo makkelijk maar zeven van de tien kandidaten werden verleid door een briefje van de mol.

Of ze hun geld wilden ruilen voor een joker. Sommigen dachten geen seconde na en schoven resoluut het briefje onder de deur door. Anderen aarzelden wat langer, maar gingen uiteindelijk toch overstag. Behalve Marije, Rocky en Renée.

Marije zei meermaals: “Zo makkelijk kan het niet zijn.” En ze bleek gelijk te hebben, want in plaats van een joker kregen de kandidaten een jokerkaart (uit een kaartspel) terug.

Toen bleek dat juist Marije, Rocky en Renée hun geld konden ruilen voor een échte joker. Ze gooiden alledrie hun principes meteen overboord en gingen ervoor. €0,- in de pot.

Lasergamen

Wie is de mol? zou Wie is de mol? niet zijn zonder lasergame-opdracht en tot groot genoegen van de kandidaten mochten ze meteen gaan schieten in de eerste aflevering. Op de vijand of stiekem op elkaar?

Vlak voor het einde van de opdracht gaf Rick de kandidaten weer de kans om voor zichzelf te kiezen. Ze mochten op elkaar schieten: wie als laatst overblijft verdient een vrijstelling. Maar deze keer besloten ze voor de groep te gaan.

Penningmeester

Oh, een penningmeester moest er ook nog gekozen worden. De strijd ging tussen Lakshmi en Splinter. Splinter wilde zelfs zo graag penningmeester zijn dat hij een roze kistje had ingepakt.

Maar zoals het spreekwoord luidt – als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen – werd uiteindelijk Erik verkozen. Zomaar, uit het niets. De eurotekens flikkerden in zijn ogen, maar hij reageerde laconiek. “Volgens mij vond iedereen het wel best.”

Niemand wilde Remco zijn

Bij de laatste opdracht moesten feitjes onthouden worden tijdens een fietstocht. Zo kwamen we te weten dat Renée echt een hekel heeft aan het pellen van een sinaasappel en dat Lakshmi haar elleboog kan likken. Maar waar het eigenlijk om ging waren de bordjes waarop stonden of de kandidaten in eerste instantie de mol wilden zijn.

Opvallend, bij alle kandidaten was de zin als volgt opgebouwd: ‘In eerste instantie wilde … de mol wel/niet zijn’. Behalve bij Lakshmi. Bij haar stond er ‘De mol wilde Lakshmi in eerste instantie wel zijn.’ Was de eindredacteur bij Wie is de mol? even niet aan het opletten? Of is het een hint…

Na de fietstocht was het alweer tijd voor de test en executie. De eerste kandidaat die naar huis moest? Remco.

Van Rick moest hij nog even zijn hoogtepunt benoemen en toen zei hij: “Het begin meemaken”, want ja, veel meer mocht hij helaas niet ervaren.

