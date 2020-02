WIDM aflevering 6: was dit hoe het vakkenspel echt werkte?

Verwonderden we ons onlangs nog over het feit dat de kandidaten van Wie is de mol? altijd meteen de opdrachten lijken te snappen, deze week werd duidelijk dat zij ook wel eens in het duister tasten. Bij de vakkenopdracht bijvoorbeeld.

Twitteraars denken dat zij de code wél hebben gekraakt.

Wie is de mol? aflevering 6

In de tweede opdracht, met de titel ‘vak werk’, moesten de deelnemers allemaal in een vak gaan staan. Door van vakken te wisselen, moesten ze een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar krijgen. Met deze opdracht hebben ze €1030 voor de pot verdiend.

Maar, als ze op een andere manier in de vakken waren gaan staan hadden ze €2500 kunnen verdienen.

Uitleg vakkenspel

Leonie snapte er duidelijk niet veel van. En ook veel kijkers zaten met de handen in het haar

Alle 45 miljoen kijkers, drie keer per uitzending #widm pic.twitter.com/TdakOjXrrH — Paul Peeters (@palpeet) February 15, 2020

Toch denken Twitteraars de puzzel te hebben opgelost. Zo zegt iemand dat Mastermind het idee achter de opdracht is. Al lijkt niet iedereen het daarover eens te zijn.

en met mastermind krijg je iets meer hints (“1 kleur staat op de goede plek” of “1 kleur is goed maar op de verkeerde plek”) dus toch moeilijker? — Rosa (@rosa_sling) February 15, 2020

Mastermind werkt heel anders. Volgens mij was elke vlag een verschillend geldbedrag waard, waarbij 5 van de 6 vlaggen met de hoogste bedragen (indien die dan ook in het juiste vak stonden) opgeteld het maximum te winnen bedrag was (€2500 dacht ik?). #widm #moltalk #antimolactie — Richard Burghout (@RichardBurghout) February 15, 2020

Een andere Twitteraar weet het het beste uit te leggen.

Als je in het juiste vak stond, dan was je €500,- waard. Stond je op de verkeerde plek, dan was je €10,- waard. Dit is de enige verklaring voor de getallen 60, 550 en 1040. #widm — Sjors Bloem (@Bloem_Sjors) February 15, 2020

Maar ja, wat dan uiteindelijk de perfecte oplossing was…

Bron: Twitter. Beeld: Avrotros