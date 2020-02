WIDM-aflevering brengt de kijkers behoorlijk in de war

De molloten onder ons kunnen hun hart weer ophalen: na een verwarrende aflevering kan er weer volop gespeculeerd worden. De verdenkingen vlogen alle kanten op deze keer, want er gebeurde nogal wat opvallende dingen.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten over de aflevering.

‘Aangeraakt’

In de eerste opdracht trokken 2 kandidaten al behoorlijk de aandacht van de kijkers. Tijdens de opdracht moesten de spelers allemaal binnen een met lasers afgezette cirkel, een opdracht voltooien. Zodra de lasercirkel open zou gaan, moesten zij direct van plek wisselen, voordat de cirkel weer zou sluiten. Wanneer er niet op tijd gewisseld werd, zou je af zijn. Miljuschka overkwam dit. Opvallender volgens veel kijkers was het afvallen van Nathan en Johan tijdens het spel, die onhandig de laserstralen raakten. Zeker met de naam van de aflevering, ‘aangeraakt’, zorgde dit voor veel ophef op Twitter.

Molacties:

– Johan raakt laserstraal.

– Iemand jat een dia.

– Iemand leest een vraag verkeerd (wat ipv wie).

– Buddy snapt niet hoe dia's werken. #widm — Niels de Groot (@NEdeGrt) February 8, 2020

Laconiek gedrag

Ook in de 2e opdracht wist het duo de aandacht op zich te richten. In groepjes werden de kandidaten over een Chinese markt verspreid, waar zij op zoek moesten gaan naar letters om de zin ‘Wie is de mol?’ te maken. Nathan en Johan vormden een duo, maar bleek geen succesvol stel. Zij sleepten maar liefst 0 letters binnen, passeerden het niet te missen vraagteken, maar hadden het wel enorm gezellig op de bakfiets die zij meekregen. Ook hun laconieke gedrag tijdens de 2e opdracht, deed de kijkers speculeren.

Fiets anders nog wat langzamer #widm — Saskia (@saskia86) February 8, 2020

Wat zijn Johan en Nathan dozen zeg 😂😂 #widm — Jasmine ♈ (@EnchantedxLover) February 8, 2020

Hoe lang is de onhandigheid van Johan nog geloofwaardig? En altijd die kutsmoezen #widm — Candelaer (@Candelaer) February 8, 2020

Addertje onder het gras

Vervolgens mogen de kandidaten hun eigen en elkaars naam leren in het Chinees. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar Wie is de mol zou Wie is de mol niet zijn als er geen addertje onder het gras zat. De kandidaten mogen namelijk kiezen: €250 voor de pot verdienen per persoon óf een rondje door het park lopen. In het park zijn groepen vrouwen Tai Chi aan het beoefenen, met rode waaiers in hun hand. Op 1 van de waaiers zouden de kandidaten de naam van de mol in het Chinees kunnen herkennen.

Speculeren

Alle kandidaten die dit proberen, komen niet heel geslaagd van hun wandeling terug. Op Miljuschka na heeft niemand een vermoeden van wie de mol kan zijn. Wat vooral voor verwarring zorgt onder de kijkers, is dat Nathan in dit geval juist níet kiest voor een wandeling, maar geld in de pot brengt. Zouden we de verdachte acties van eerder in de aflevering dan toch met een korreltje zout moeten nemen? Johan daarentegen weet ook in deze opdracht de aandacht goed op zich te vestigen. In het kader van ‘aangeraakt’, trekt hij namelijk het waaiertje uit de handen van 1 van de Chinese dames om hem goed te kunnen lezen. ‘Is het een hint?’ speculeren sommigen.

Johan is Chinees voor lul denk ik…#widm pic.twitter.com/VORGog0zFM — Dennis Gerritsen (@Dennboss) February 8, 2020

Koffers pakken

De kijkers worden helemaal in de war gebracht bij de executie wanneer een zeer verdachte kandidaat uit deze aflevering, het programma moet verlaten. Johan had te veel fouten en moest zijn koffers pakken.

Verwarring alom dus. En deze twitteraar gooit daar nog eens een schepje bovenop. Want… zou het?

