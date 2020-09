WIDM-afvaller over rood scherm: “Ik heb mezelf voor mijn kop geslagen”

Zaterdagavond was het weer tijd voor een nieuwe, zenuwslopende aflevering van Wie is de Mol? Miljoenen mensen keken vol spanning naar het spelprogramma, en zagen uiteindelijk ook weer een kandidaat vertrekken. De betreffende WIDM-deelnemer vertelt nu wat er fout ging.

Pas op, dit artikel bevat spoilers. Heb je de aflevering nog niet gezien? Lees dan vooral níet verder.

Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? is net zoals alle voorgaande seizoenen van het spelprogramma ontzettend spannend. Wederom nemen tien bekende Nederlanders het tegen elkaar op en is er onder hen een Mol die de boel saboteert. Het doel aan de anderen is om te achterhalen wie de Mol is, wat ieder seizoen een ontzettend lastige klus is. Zo ondervond ook actrice Nadja Hüpscher, die slechts na twee afleveringen het spel moest verlaten.

Laseropdracht

In de aflevering van zaterdagavond vertelde Nadja al dat ze een tunnelvisie had, maar in de De Wie is de Mol? Podcast laat ze weten waar het echt fout ging. In de tweede aflevering was het tijd voor de laseropdracht, en deze werd om 04 uur ’s nachts gespeeld. Nadja vertelt: “ik was toen heel lang in de controlroom. Ik had het heel koud.”

Slaaptekort

Ook werd ze door de moeheid en acties van medekandidaten erg melig, wat haar scherpe blik niet bevorderde. “Ik kreeg de slappe lach en het stopte niet meer en ik kon het niet meer serieus nemen. Daar ging de stekker eruit of zo.” Het slaaptekort eiste uiteindelijk zijn tol. “De volgende dag was ik echt niks waard en toen heb ik een heel lang gesprek gehad en heb ik alles verzet. Heel mijn visie was veranderd. Ja, dat was echt dom.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress