‘WIDM’-blog: hoe alles er nu al op wijst dat Nikkie de wolf in schaapskleren is

Libelle’s Kim kijkt al jaren Wie is de mol. Zonder molboekje en pouletjes in de WIDM-app, wél met een bak popcorn op schoot en een flinke dosis enthousiasme. Gaat het dit jaar dan eindelijk eens lukken om De Mol te ontmaskeren? Ze schrijft in elk geval maar wat graag over alles wat verdacht of dubieus is. Deze week: de briljante acteerskills van Ron Boszhard en waarom wel heel veel hints naar Nikkie lijken te wijzen.

Pas op: dit artikel bevat spoilers.

Buongiorno mede-molloten! Lekker geslapen? Of had je vannacht plafonddienst na deze chaotische eerste aflevering bomvol hints? Hoe dan ook: wat heerlijk dat we de komende maanden door Avrotros verwend worden met een extra seizoen vol vieze streken. Gegarandeerd tien weken lang tunnelvisie.

In het prachtige Toscane (waar het trouwens kouder en druileriger oogt dan op een gemiddelde winterdag in Nederland) maken we al gauw kennis met de tien geluksvogels die een tweede kans krijgen om De Mol te ontmaskeren. Hoi Tygo Gernandt, Nadja Hüpscher en Tina de Bruin. En kijk nou, daar komt Ron Boszhard aangescheurd in zijn Fiat. Dag Jeroen Kijk in de Vegte, Nikkie de Jager en Peggy Vrijens. Laat die lesjes portofoonpraat en etherdiscipline maar komen, want ook Ellie Lust is terug in moltown. Met Patrick Martens en Horace Cohen is de groep compleet. Dit kan niet anders dan een feestje worden.