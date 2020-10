‘WIDM’-blog: “Dit seizoen ben ik een echte ‘mol-snol’”

Libelles Carola is molloot van het eerste uur en heeft alle 20 seizoenen gezien. Ze houdt alles bij in een boekje en kijkt afleveringen 2 keer terug. Aankomende weken bestaat haar leven uit maar één ding: het ontmaskeren van de mol. Vandaag neemt ze je mee in haar nieuwste tunnelvisie.

Man, o man, o man! Als Molloot van het eerste uur ben ik uit mijn bolletje gegaan. Wat waren de afgelopen 2 afleveringen geweldig! Wat heb ik ongelofelijk genoten. Helikopter, Molmunten, woeste zee, ontsnappingen, mol-acties. Heeeeeeeerlijk!

Voor mij is dit het seizoen van de switch; ik ben ‘mol-snol’ dit seizoen. Had ik afgelopen 19 seizoenen altijd 3 verdachten vanaf aflevering 1 en – stick to the plan – daar hield ik mij tot de laatste aflevering aan. Nu heeft iedereen op mijn verdachtenlijst gestaan. Van Ron en Nikkie naar Jeroen en Patrick en nu…

In de put zitten

Bij het starten van de alom bekende moltune stap ik mijn Jeroen en Patrick tunnel in. Afgelopen week heb ik al besloten om vol op Jeroen te gaan letten. Gevoelsmatig is hij de mol. Hij valt niet zo op en hij wordt het minst verdacht door de kijkers. En wat heeft hij lekker gemold deze aflevering. Bij het ontbijt stelt Jeroen voor om voor de aanwijzingen te gaan en niet voor het geld en dat houdt hij ook vol. Jeroen stelt voor om een van de twee telefoons bij zich te houden om er later achter te komen dat hij ‘per ongeluk’ met degene samenwerkte die óók een telefoon had. Om heel nonchalant ‘O ik had de telefoon in de zak?’ te roepen als hij betrapt wordt. Net of je niet voelt dat er een telefóón in je achterzak zit. Ook zoiets: als Patrick zegt ‘zou er hier ergens nog een aanwijzing zijn?’, antwoordt Jeroen direct ‘nee, nee, dit was het echt’ en loopt snel weg. Laat nou net die cruciale aanwijzing daar toch te liggen: de sleutel van de poort.

Queen of Elba

Maar hé, ik ben de ‘mol-snol’ dus ik maak toch wéér een switch. Peggy is namelijk de mol. Waarom? Kijk maar even terug naar het moment dat ze er achter komen dat Tygo en Nikkie ontsnapt zijn. Iedereen is ziek van ellende, maar niet Peggy. Zij kijkt als enige heel relaxed. Ook tijdens de executie ontploffen de overige kandidaten van de zenuwen en zij oogt wederom heel erg rustig. Té rustig. Ogen liegen niet. Dan komt mijn eerdere non-aanwijzing toch weer bovendrijven: tijdens de intro kijkt ze niet in de camera.

Om met een vrolijke noot af te sluiten: Nikkie en Tygo hebben voor hét beeld van dit seizoen gezorgd. Hand in hand huppelen ze als twee verliefde pubers het fort uit. Het was net een Disney scene. Ik heb genoten!

Tot volgende week lieve mede-molloten. De halve finale.

