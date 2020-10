‘WIDM’-blog: “En dan ineens vallen álle puzzelstukjes op hun plaats. Jeroen is De Mol”

Libelle’s Kim kijkt al jaren Wie is de mol. Zonder molboekje en pouletjes in de WIDM-app, wél met een bak popcorn op schoot en een flinke dosis enthousiasme. Gaat het dit jaar dan eindelijk eens lukken om De Mol te ontmaskeren? Ze schrijft in elk geval maar wat graag over alles wat verdacht of dubieus is. Deze week lijken alle puzzelstukjes op hun plaats te vallen. Het kan niet missen: Jeroen is De Mol.

Voor de allerlaatste keer: pas op voor spoilers.

Na twintig jaar WIDM denk je toch wel een beetje te weten wat je elke week kunt verwachten. Maar niets is minder waar. Want niets is wat het lijkt in Wie is de mol. Wauw. Hoeveel bizarre wendingen kun je als maker in één aflevering stoppen? Kippenvel, buikpijn en een hart dat bonkte in m’n keel. Wát een ontknoping. Of eigenlijk: ontknopingen. En wat een portie mindf*ck weer.

Horrorfilm

Een fractie voordat Rik onthulde dat ‘Nikkie niet de winnaar, Jeroen niet de verliezer en Tygo niet De Mol’ is, dacht ik toch door die enge blik van Tygo ineens dat híj De Mol is. Brr, het leek wel een horrorfilm met die spannende muziek eronder. Maar de grote vraag is nu: is het Nikkie of Jeroen die al weken de boel belazert?