WIDM-blog: “Met haar ervaring met kwasten zou Nikkie toch beter moeten kunnen”

Libelle’s Carola is molloot van het eerste uur en heeft alle 20 seizoenen gezien. Ze houdt alles bij in een boekje. Kijkt afleveringen 2x terug en haar Instagram timeline bestaat deze 10 weken alleen maar uit mol hints. Aankomende weken bestaat haar leven uit maar één ding: het ontmaskeren van de mol.

PS: met spoiler alert!

Het licht is weer tot mij gekomen. Stiekem wist ik het, want de meest verdachte kandidaat is natuurlijk nóóit de mol. Na 20 jaar WIDM had ik dat toch moeten weten en toch heb ik me de afgelopen weken stukgestaard op Ellie. En nu is ze er uit, ben ik mijn punten kwijt en moeten we de levenslessen van de meest geliefde flik van Nederland missen. Haar ‘Het vierogen principe’ kwam deze week wel goed van pas.

Kat in de ‘zak’ vinden

Nu blijven er voor mij dus twee mollen over: Ron en Nikkie. Ron met zijn perfecte dekmantel van onnozelheid en chaos. Want hij vindt het juiste schilderij, blijft even staan, denkt hardop ‘misschien is dit het wel’ en loopt vervolgens gewoon door. Hallo? Hoezo ‘maar iedereen was al weg’. Dan roep je ze toch? Want hoeveel schilderijen zijn er nou met Maria, Jezus een hond rechts op het schilderij en een aap?

Nikkie schildert de baby aan de verkeerde kant. Nu moet ik toegeven dat ik links en rechts ook door elkaar haal, maar dit was wel gek. En trouwens; met haar ervaring met kwasten zou ze toch beter moeten kunnen schilderen dan dit?

En zat er echt maar € 500,- in het kistje? Heeft ze niet wat achterover gedrukt?

Follow the money

Bij die kofferactie kwam het vierogenprincipe van Ellie van pas. Waarom déden ze dat dan niet? Kom op zeg, jullie zijn niet voor het eerst in WIDM toch? Het was toch duidelijk: 1 persoon moest naar de koffer kijken en de andere persoon moet gewoon op andere dingen letten. Want niets is wat het lijkt, lieve molloten.

