‘WIDM’-blog: “Het kan er dit jaar toch niet zó dik bovenop liggen?”

Libelle’s Kim kijkt al jaren Wie is de mol. Zonder molboekje en pouletjes in de WIDM-app, wél met een bak popcorn op schoot en een flinke dosis enthousiasme. Gaat het dit jaar dan eindelijk eens lukken om De Mol te ontmaskeren? Ze schrijft in elk geval maar wat graag over alles wat verdacht of dubieus is. Deze week: is Nikkie gewoon hartstikke De Mol of een ontzettend goede bliksemafleider?

Pas op voor spoilers!

Na een week ben ik nog altijd niet helemaal bijgekomen van het vertrek van Ellie. Maar we moeten door. We zijn weer een aflevering dichter bij de grote ontknoping. De groep lijkt na het vertrek van ‘chef portofoon’ qua grootte ineens wel gehalveerd en de etherdiscipline is ver te zoeken. Nog maar zes kandidaten over, en Ron dingt nog altijd vrolijk mee naar de winst. Of hij ís De Mol. Want ook die kans wordt met de week groter. Ik hoop het zo.