‘WIDM’-blog: “Lieve Ron, waar was je in hémelsnaam mee bezig?”

Libelle’s Kim kijkt al jaren Wie is de mol. Zonder molboekje en pouletjes in de WIDM-app, wél met een bak popcorn op schoot en een flinke dosis enthousiasme. Gaat het dit jaar dan eindelijk eens lukken om De Mol te ontmaskeren? Ze schrijft in elk geval maar wat graag over alles wat verdacht of dubieus is. Deze week is dat toch wel Ron Boszhard.

Pas op: dit artikel kan spoilers bevatten.

Allereerst: wát een aflevering was dit. En wát een ontknoping. Ik ben vast niet de enige die vermoedt dat Horace zomaar eens terug zou kunnen komen volgende week. Zou hij toch in één van de zwarte busjes zitten en naar een soort ‘afvallerseiland’ gaan? Laten we in elk geval hopen dat – mocht Horace een comeback maken – hij in elk geval een warmer welkom krijgt dan Ron destijds in het theater…