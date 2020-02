WIDM-deelnemer Claes Iversen onthult bijzonder feit uit zijn molboekje

Wie is de mol?-kandidaat Claes Iversen heeft een boekje opengedaan over zijn tactiek in het geliefde televisieprogramma. Om ervoor te zorgen dat niemand zijn zorgvuldig vergaarde informatie kon stelen, hanteerde hij een bijzondere werkwijze.

De 42-jarige modeontwerper maakte de notities in zijn molboekje namelijk niet in het Nederlands, maar in het Deens.

Voorzorgsmaatregel

In de Wie is de Mol?-podcast van Annemieke Schollaardt (40) en Rik van de Westelaken (48) vertelt Claes waarom hij deze bijzondere werkwijze hanteerde. Hij vertelt dat hij in eerste instantie gewoon in het Nederlands begon, maar uit voorzorg overstapte naar een taal die alleen hij kon lezen. “Op het eind van mijn deelname begon ik pas meer met strategie te werken”, legt hij uit.

Deens

“Op een gegeven moment wilde ik sommige informatie voor mezelf houden. Toen ben ik alles in het Deens op gaan schrijven”, bekent Claes in de podcast. Op die manier probeerde de kandidaat te voorkomen dat anderen de informatie uit zijn boekje zouden kunnen overnemen.

Test

Toch hielp deze strategie niet, want Cleas Iversen moest het spel verlaten. “In de test merkte ik gewoon dat ik een hele hoop dingen niet had gezien. Dat zul je altijd houden. Sommige mensen letten op bepaalde dingen, anderen op andere dingen”, aldus Cleas over zijn vertrek.

