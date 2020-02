Kijkers 'WIDM' vinden executie nagelbijtend spannend, maar zijn toch teleurgesteld in einde

Molloten zijn al weken in de ban van Wie is de mol? en nu het einde nadert, wordt het steeds spannender. In de aflevering van zaterdag zagen we nog 5 kandidaten: Buddy, Leonie, Miljuschka, Rob en Nathan.

LET OP: SPOILERS.

Advertentie

Na deze week zouden we weer een stapje dichter bij de ontknoping zijn, dácht men. Want het liep iets anders.

Groene kaart

Nadat alle kandidaten hun test hadden ingevuld, was het tijd voor de executie. Waar normaal gesproken de kandidaten hun scherm te zien krijgen en horen of ze mogen blijven, haalde presentator Rik dit keer 2 kaarten tevoorschijn, een rode en een groene. 1 voor 1 mochten ze een kaart trekken. Trokken ze een groene, dan mochten ze iemand aanwijzen die sowieso door mocht naar de volgende aflevering. Was de kaart rood, dan moesten ze iemand aanwijzen die zijn of haar scherm te zien kreeg. Afhankelijk daarvan zou diegene naar huis moeten of mogen blijven.

Nathan

Kijkers thuis zaten op het puntje van hun stoel, voornamelijk vanwege publiekslieveling Nathan. Buddy trok een rode kaart en moest Nathan aanwijzen, hij was de enige die nog geen kaart had gekregen. Nathan kreeg dus zijn scherm te zien. Gelukkig bleek die groen en mocht hij blijven.

Finale

Na de opluchting overheerste bij de kijkers thuis vooral frustratie. Wéér niemand naar huis, net als een aantal weken geleden. En dus wéér geen stapje dichter bij de mol. Wie de mol is, zien we zaterdag 14 maart.

Deze executie bij #WIDM is niet normaal spannend. Wat een tactisch steekspel! Mijn verdachten zitten er nog in. — Maarten (@maartenvoesten) February 22, 2020

DIT SPEL WAT EEN VERSCHRIKKING #widm — Niels Tuinstra (mrchipie) (@slimegoesgaming) February 22, 2020

#widm Weer niemand naar huis. Zo kom ik geen steek verder. — ᗰᗩᖇᎥᒎᛕᗴ ᒎᗩᑎᔕᗴᑎ (@MarijkeJans) February 22, 2020

Wat ongelofelijk vervelend dit weer. #widm #moltalk had zo graag iemand er uit gehad puur omdat ik het nog zo moeilijk vind — myrthe (@xmyrthekooyinga) February 22, 2020

Aáh… kom op: weer niemand er uit?! Ik twijfel écht nog tussen alle vijf de kandidaten namelijk! 🙄🤪#widm pic.twitter.com/GYsR84PlpD — Daan (@Daan_Danado) February 22, 2020

Eind vorig jaar vroegen we paragnost en medium Mireille van Rijn wat er zou gebeuren in ‘Wie is de mol?’. Zij voorspelde toen al dat Nathan Rutjes erbovenuit zou springen:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Avrotros