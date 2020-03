WIDM-executie zorgt voor veel verwarring bij de kijkers én kadidaten

We mochten zaterdagavond weer genieten van een adembenemende aflevering van Wie is de mol. Met nog maar 2 afleveringen in het verschiet, komt de grote onthulling wel érg dichtbij. Maar de executie van de 8e aflevering zorgde voor behoorlijk wat verwarring. Bij de kijkers thuis, maar vooral bij de kandidaten.

Iedereens mol mocht namelijk het spel verlaten.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

Test en executie

Aan het einde van de aflevering was het weer tijd voor test en executie. Miljuschka had in de aflevering een vrijstelling weten te bemachtigen en was voor deze keer veilig. Voor de rest van de afleveringen bleef het nog spannend. 1 van hen zou het spel moeten verlaten. Maar zij waren zeker van 1 ding: het was niet Leonie. Iedereen vulde namelijk haar naam in als ‘de mol’ tijdens de test.

Leonie of Rob

Het was dan ook een bloedstollende executie toen bleek dat Miljuschka, Nathan en Buddy in het spel bleven. Het ging enkel nog tussen Leonie en Rob. Op het moment dat Rik de naam van Leonie intoetste, waren de kandidaten muisstil. Het zou toch niet?

Verwarring alom

Tegen iedereens verwachting in, kreeg Leonie een rood scherm te zien. De vrouw die bij iedereen bovenaan de verdachtenlijst stond, bleek toch niet de mol. Een verwarrende uitkomst voor de kandidaten. Want als zij het állemaal fout hadden, wie was dan Leonies mol, waardoor zij nóg meer fouten maakte tijdens de test dan zij? Ook bij de kijkers thuis kwam deze uitslag als donderslag bij heldere hemel. Iedereen is vooral benieuwd naar de test van Leonie: op wie zat zij?

Hoe goed ben je als mol als met nog vier kandidaten echt íedereen verkeerd zit?? 😃 #widm #robdekay — JokeJD (@JokeJD1) February 29, 2020

Jeetje @leonieterbraak. Je bent een topper maar was wel echt heel serieus mijn mol #widm #widm2020 Maar ik ga je wel missen meid — Anne 🌈 (@AnneUitZutphen) February 29, 2020

2 mollen?

Daarbij wordt er gespeculeerd over de inhoud van het programma, met nog maar 2 afleveringen in het verschiet. Als we de opzet van vorige seizoenen aanhouden, zouden er met 4 kandidaten nog 3 afleveringen moeten zijn. De halve finale met 4 kandidaten, de finale met 3 kandidaten én vervolgens een aflevering waarin de mol zichzelf onthult en waarin we alle mollenacties zien. Met nog maar 2 afleveringen op de planning, vragen veel kijkers zich af of er dit jaar een finale met 4 kandidaten gespeeld zal worden. Dat zou kunnen betekenen dat er 2 mollen in het spel zijn. Zou dat kunnen? Wetende dat het gaat om een jubileumseizoen, het 20e seizoen in 2020?

Naar de finale met 4 kandidaten? Betekent dit dat mijn droom van 2 mollen toch uitkomt? #moltalk #widm2020 #widm — Daaf (@DavidTLMN) February 29, 2020

Bron: Twitter. Beeld: Avrotros