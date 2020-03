'WIDM'-fans in de war door mysterieuze filmpjes van Oranje Leeuwinnen

Met nog maar een paar dagen tot de finale van Wie is de mol? draait de geruchtenmolen overuren. Nu zijn de Molloten vooral in de war door de mysterieuze filmpjes van de Oranje Leeuwinnen.

Zij delen woensdagavond namelijk 2 geheimzinnige video’s op hun Instagram-account.

Klok

Op de eerste video zegt voetbalster Lieke Martens: “Trust nobody“. Dezelfde tekst staat onder de video met daarbij het cijfer 24 en een klokje. Enkele uren later wordt er opnieuw een korte video gedeeld. Dit keer zegt Jackie Groenen: “Niets is wat het lijkt.” Ook bij deze video staat een klokje, maar dit keer met het cijfer 9.

Speculaties

Zowel ‘Trust nobody’ als ‘Niets is wat het lijkt’ zijn zinnen die je regelmatig in het programma Wie is de Mol? voorbij hoort komen. Niet voor niets dus dat Molloten en volgers van de Oranje Leeuwinnen volop aan het speculeren zijn. Een paar volgers denken dat het een extra hint is naar ex-voetballer Nathan als mol. Terwijl anderen vermoeden dat het om een nieuwe editie van Wie is de Mol? onder de Oranje Leeuwinnen gaat.

Cijfers

Ook proberen ze te achterhalen wat de cijfers 24 en 9 kunnen betekenen. “Volgens mij 24 uur bij Lieke en nu dus nog 9 uur, dus om 19.00 uur weten we misschien meer?”, klinkt het in de reacties. Terwijl anderen denken dat het over de datum van de Olympische Spelen gaat: van 24 juli tot 9 augustus.

De KNVB laat aan Shownieuws in ieder geval weten hier nog niks over te kunnen zeggen. Volgens de organisatie wordt het binnenkort via social media bekendgemaakt. Wel laat de Avrotros weten dat het géén actie is vanuit Wie is de Mol? zelf.

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images