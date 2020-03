Déze Koninklijke Hoogheid zagen we eerder in de 'WIDM' finale-outfit van Tina

Zaterdagavond was de grote ontknoping van WIDM. Alle kandidaten hadden hun mooiste jurk of pak aangedaan voor deze finale. Kijkers raakten niet uitgepraat over de mooie jurk van Miljuschka, maar ook over het bijzondere pak van Tina.

En een oplettende Twitteraar merkt op dat een Koninklijke Hoogheid al eerder een creatie droeg die wel héél veel weg heeft van het prachtige pak van Tina.

Medekandidaat

Het pak van de actrice blijkt een creatie te zijn van de Deens-Nederlandse ontwerper Claes Iversen, die toevallig óók 1 van de kandidaten van het 20e WIDM-seizoen was. Het jasje van het pak is versierd met grote, gouden ringen langs de mouwen.