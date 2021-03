Aanstaande zaterdag krijgen we eindelijk antwoord op die ene vraag die ons al weken bezighoudt: wie is de mol? Is het voetbalster Rocky Hehakaija of toch actrice Renée Fokker?

In de vorige aflevering kreeg kandidaat Charlotte Nijs een rood scherm te zien, tot grote verbazing van veel kijkers. Zij is de mol dus niet. Er blijven nog twee mogelijke mollen over: Rocky en Renée. Mocht je nog twijfelen op wie van de twee jij je punten zaterdag inzet, lees dan gauw even verder.

Rocky of Renée?

Als je een échte molloot bent, dan heb je er van gehoord: de ‘follow the money’-tactiek. Hierbij reken je uit hoeveel geld de kandidaten dit seizoen verdienden of juist uit de pot haalden. Degene die de pot het minst spekte, zou volgens deze tactiek de mol zijn. Laten we eens kijken wie het slechtst voor de pot is geweest: Rocky of Renée.

Aflevering 1

Rocky verdiende €239,17 voor de pot, en Renée verdiende €114,17. Geen opvallend verschil, dus. Wie van de twee de mol ook is, in de eerste aflevering hield ze zich nog even op de vlakte.

Aflevering 2

Hier zien we wel een opvallend verschil: Rocky’s bijdrage staat nu op €650,84, Renée staat ‘slechts op’ €207,50. Dit grote verschil kwam met name tot stand doordat Rocky als enige van de groep €400,- verdiende bij de ballerina-opdracht.

Aflevering 3

In deze aflevering spekt juist Renée de pot flink. Ze verdient €500,-, waardoor ze op een totaal van €707,50 staat na deze aflevering. Rocky verdient er €250,- bij en staat nu op €900,84. Het gaat dus weer redelijk gelijk op.

Aflevering 4

Ook na de 3 opdrachten die de kandidaten in aflevering 4 deden, is er nog geen groot verschil tussen Rocky en Renée te zien. Rocky staat op €1384,41 en Renée volgt met €1241,07. Maar daar komt bij aflevering 5 al snel verandering in…

Aflevering 5

Bij opdracht 2 van aflevering 5 mochten de kandidaten geld uit de pot bieden voor een stukje voorkennis. Oplettende kijkers weten het nog goed: Rocky, Charlotte en Marije boden alle drie maar liefst €5000,-. Omdat ze dit met z’n drieën deden wordt het verlies gedeeld door 3. Na aflevering 5 staat Rocky hiermee op -€32,26, waar Renée met €1241,07 nog dik in de plus staat.

Aflevering 6

In aflevering 6 verdient Renée weer flink wat geld. Na de drie opdrachten staat de teller bij haar op €2057,74. Rocky verdient maar een paar honderd euro en staat op €284,41.

Aflevering 7

In aflevering 7 verdienen Renée en Rocky allebei ongeveer even veel geld. En dat is niet zoveel, allebei zo’n €200,-. Rocky staat nu op €403,74 en Renée op €2243,74. Een flink verschil!

Aflevering 8

In deze aflevering verdiende Rocky en Renée allebei precies hetzelfde. Bij de eerste en de derde opdracht verdienden ze beide niks. Bij de tweede opdracht verdienden ze beide €225,-. Rocky staat nu op €628,74 en Renée op €2468,74.

Aflevering 9

En dan de aflevering van afgelopen zaterdag: in de eerste opdracht viel vooral op dat Renée nogal onhandig uit de hoek kwam. Uiteindelijk verdiende ze nog €200,-, maar Rocky verdiende iets meer: €350,-. Daarnaast zien we in de aflevering hoe Renée nog op het allerlaatste moment kiest om €250,- te betalen voor een hint op een envelop. Als we op deze aflevering af moeten gaan, dan zou Renée overduidelijk de mol zijn. Maar, de ‘follow the money’-tactiek laat ons toch anders geloven.

Conclusie

Als we blind op de ‘follow the money’-theorie af moeten gaan, kunnen we slechts één ding concluderen: Rocky is de mol. Het verschil tussen hoeveel geld Renée en Rocky binnen brachten is namelijk enorm. Rocky verdiende slechts de helft van wat Renée verdiende. Zet jij al je punten op Rocky in?

