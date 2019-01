Oplettende kijkers zien opvallende 'Wie is de Mol'-hint in aflevering 'Spoorloos'

Als je ‘Wie is de Mol’ kijkt, dan begin je ineens overal aanwijzingen te zien. Want wat zijn de hints soms goed bedacht, en vooral ook: goed verstopt.

En als dit een bedoelde hint is, dan hebben ze het wel heel goed weten te verstoppen. Behalve voor de écht oplettende kijkers, die zagen het natuurlijk direct.

Want wat blijkt? De mysterieuze berg die we steeds in Wie is de Mol voorbij zien komen, dook ineens gisteren ook bij Spoorloos op. Kijkers bestempelden de berg al eerder als de ’61/GI’-berg. Op internet klonk het dat GI zou kunnen verwijzen naar de Grote Improvisatieshow waar Rick Paul aan mee heeft gedaan. 61 zou daarentegen dan weer kunnen verwijzen naar het geboortejaar van Robèrt, namelijk 1961.

Spoorloos

Maar wat die berg gisteren ineens in de emotionele aflevering van Spoorloos deed, lijkt een raadsel. De aflevering van volgende week van Spoorloos zal misschien uitsluitsel kunnen geven, want de berg verscheen in het voorstukje van de volgende aflevering, waarin Julia haar moeder in Colombia gaat ontmoeten.

BEN IK DE ENIGE DIE DIT ZAG? DE #widm 61/GI berg zat in #Spoorloos! Derk is de mol😮 — N○ry🇳🇱🌿 (@Noryxtb) 28 januari 2019

Als Derk Bolt aan Wie is de Mol zou meedoen, zou dit een onomstotelijke hint zijn. Maar voor nu zullen we het bij speculeren moeten houden. Of weet jij waarom we de raadselachtige berg in de aflevering van Spoorloos deed?

