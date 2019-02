WIDM-Jamie Trenité laat zijn gespierde buik zien

We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken dat menig fan van Wie is de mol stiekem een oogje heeft op Jamie Trenité (28). En dat zal na het zien van deze foto al helemaal het geval zijn.

“Waarom zien we niet vaker iets van dit goddelijke lichaam?”, merkt een fan op nadat hij hier een foto van plaatste op Instagram. Zelf schrijft hij bij de foto: “Haters gonna hate, Loevers gonna loev!”

Op de foto, die genomen is in Rio de Janeiro, poseert hij met zijn haren wapperend in de wind voor een prachtige omgeving. Maar zeg nou zelf: wie let daar nog op met zo’n wasbordje in beeld?

Beeld: Instagram & Avrotros