'WIDM' deelt leuk jubileumnieuws en fans speculeren er wild op los

Al héél wat jaren is WIDM een denderend succes. Het afgelopen seizoen van was alweer de 20ste, en dus een jubileumeditie. Presentator Rik van de Westelaken maakte zaterdagavond na de grote ontknoping dan ook leuk jubileumnieuws bekend, waardoor kijkers er alweer druk op los speculeren.

Om te vieren dat het programma alweer 20 jaar bestaat, komen de makers na de zomer met een extra seizoen.

En dát was voor veel kijkers een grote en héle leuke verrassing. Veel meer dan dat het seizoen na de zomer wordt uitgezonden, kon Rik van de Westelaken nog niet verklappen. Al wordt op social media door fans natuurlijk wild gespeculeerd. Komen in dit extra seizoen alle mollen terug? Wordt het een editie met 2 mollen? Of mogen alle deelnemers die tijdens eerdere seizoen als eerste afvielen nog een poging wagen het nu beter te doen?

Veel kijkers hopen vooral dat dit laatste het geval is, zodat hun favoriete afvaller Ron Boszhard nog een keer mee kan doen aan het spel. Ook klinken op social media al verschillende smeekbedes of Nathan Rutjes ook in dit extra seizoen mee mag doen, omdat ze zo van de voetballer genoten hebben.

Hopen dat dat extra seizoen #widm met onbekende mensen + Ron Boszhard is — Rox (@RoxanneWorld) March 14, 2020

Extra seizoen #widm wordt sowieso of een soort all stars seizoen of een seizoen met onbekenden — 𝐧𝐨𝐯𝐚💫 (@worthydanvers) March 14, 2020

Alle oud mollen tegen elkaar in het extra seizoen van #widm — Ontdek de Rat (@DeOntdek) March 14, 2020

Ik hoop zó dat het extra seizoen kandidaten heeft die in vorige seizoenen in de eerste ronde zijn afgevallen. #widm — lianne🤍 WONHO!!! (@lazylianne) March 14, 2020

Extra seizoen #widm is denk ik een soort ‘all-star-season’ dat al opgenomen is. Toch even een wensenlijst qua kandidaten 🙂 pic.twitter.com/ZuB4WDRUJH — Joris v/den Ring-Bax (@jorisvandenring) March 15, 2020

Bron: WIDM & Twitter. Beeld: AVROTROS