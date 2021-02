Net als ieder jaar wordt ook ditmaal de finale van Wie is de Mol? uitgesmeerd over twee afleveringen, wat de kijker thuis niet écht kan waarderen. Charlotte Nijs moest zaterdag op de valreep het spel verlaten, en nu vertelt ze over haar ervaringen met het spannende spel.

Ze laat weten dat ze het veel heftiger en zwaarder vond dan ze in eerste instantie had gedacht.

In de finale stonden Rocky, Charlotte en Renée. Zaterdag moest Charlotte op de valreep het spel verlaten, waarmee het verlossende antwoord op de vraag wie de Mol is steeds dichterbij komt. Nog een week, en dan weten we eindelijk wie de Mol van het 21e seizoen is: Rocky of toch Renée?

“Echt gestoord”

Zoals iedere afvaller is ook Charlotte te gast in de Wie is de Mol?-podcast. Ze vertelt over het spel: “Het is echt moeilijk. Je bent gewoon continu bezig met het observeren van anderen. Het is echt gestoord”. Ze laat weten het dan ook flink onderschat te hebben. “En wat ze daar allemaal wel niet vragen. Dat heb je als televisiekijker niet door.”

Vragenlijsten

Over het maken van de test en de intense vragen, vertelt de journalist dat ook dát pittiger is dan ze had gedacht. “Die zijn zo gedetailleerd. En dan moet je ook nog met elkaar ouwehoeren om los te peuteren wat de antwoorden op de vragenlijsten van anderen zijn. En er wordt ook nog heel veel gelogen”, aldus Charlotte.

Ze vervolgt: “Ik had geen idee, ik dacht: wat overkomt me? En overal waar een camera bij is, kan een vraag over gesteld worden. De dagen zijn lang, de camera’s zijn er vaak. Ik heb het echt onderschat.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress