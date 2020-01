WIDM-kandidaten snappen de opdracht altijd meteen en dít is waarom

Hoe kán het toch dat alle kandidaten van Wie is de mol? de vaak loei-ingewikkelde opdrachten altijd meteen snappen? Terwijl wij elkaar aankijken met een snap-jij-het-nog-blik, lijken zij al een plan de campagne bedacht te hebben.

Is het opperste concentratie, training of zit er iets anders achter?

Advertentie

Geen krimp

In de Wie is de mol?-podcast van afgelopen week vertelt presentator Rik van de Westelaken hoe het kan dat alle kandidaten kalm en gefocust naar de speluitleg luisteren zonder licht paniekerig te worden en duizend-en-een vragen te stellen. Guess what: de uitleg die wij op de buis te zien krijgen, is niet de enige uitleg die de kandidaten krijgen. Na die uitleg wordt hen nóg een keer verteld wat precies de bedoeling is. Daarna mogen de deelnemers zelfs vragen stellen! Rik: “Als ik de uitleg heb gedaan stoppen we even en geeft Rick McCoulloughm (de regisseur, red.) een toelichting en kunnen de kandidaten ook vragen stellen.”

Met eigen ogen

Hij vervolgt: “Dan worden ze bijvoorbeeld naar de plek gebracht waar het station is en zien ze met eigen ogen: wacht even, dít is wat we moeten oplossen. Dan wordt het ineens wél concreet. Want je ziet meteen dat ze aan de slag gaan en snappen waar ze mee bezig zijn.” Kijk, dat verklaart de boel. Ook fijn: nu voelen wij ons voortaan niet meer zo stom als we bij de speluitleg drie keer achter onze oren moeten krabben.

Weet jij al wie de mol is? Medium Mireille van Rijn heeft wel een idee…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Avrotros