'WIDM'-kijkers liggen hélemaal in een deuk om deze 2 kandidaten

Na een week lang wachten op een nieuwe aflevering, konden ‘molloten’ zaterdagavond hun hart weer ophalen en hun zoektocht naar de mol voortzetten. Op Twitter bespreken fans van het programma hun theorieën, maar liggen ze ook volledig krom om 2 kandidaten.

Voor de opdracht ‘Afhaalchinees’ vertrekken vanaf het hotel 5 taxi’s. De opdracht lijkt vrij simpel: de deelnemers kunnen onderweg geld ophalen en moeten aan het eind allemaal in hetzelfde restaurant belanden.

Advertentie

Voetballer Nathan Rutjes belandt samen met muzikant Rob Dekay in een auto. Ze hebben 1 hulplijn om hun Chinese taxichauffeur de route duidelijk te maken: een Chinees afhaalrestaurant in Nederland. Maar dát blijkt nog een pittige klus voor de mannen. Ze hebben dan ook al gauw de slappe lach met hun komische chauffeur.

Seizoen vol Rob en Nathan

Op Twitter liggen fans van het programma volledig in een deuk om de 3 heren in de taxi.

“Ik wil een heel seizoen Rob en Nathan in een Chinese taxi” en “Ik ga helemaal stuk”, klinkt het op social media:

Die taxichauffeur die bij Rob en Nathan zit, heeft toch de dag van zijn leven?!?! Hij zweet zich een rond, lacht zich krom. Geweldig. Je hebt er niets aan voor de ontknoping, maar leuk is het wel. #widm #moltalk — Marlies Verhelst (@marliesverhelst) January 18, 2020

Ik wil een heel seizoen van Nathan en Rob in een Chinese Taxi#widm pic.twitter.com/Sr1k8CSM45 — Dennis Gerritsen (@Dennboss) January 18, 2020

Nathan en die chauffeur moeten een eigen taxi-tv show krijgen! #widm — Ferdinand B. Dam (@_FD__) January 18, 2020

Rob en Nathan, de nieuwe stand-upcomedians samen met de Chinese taxichauffeur #widm #MolTalk — Patrick Vroonland (@pvroonland) January 18, 2020

Rob en Nathan in een taxi in China met als tolk aan de telefoon een Chinees restaurant in NL. #widm pic.twitter.com/0TUJFbQmhP — Liesbeth (@SensiLies) January 18, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: Avrotros