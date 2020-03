WIDM-deelnemer Miljuschka deelt pikant kiekje op Instagram

Miljuschka Witzenhausen heeft haar volgers op Instagram vrijdag verrast met een wel héél pikant fotootje. De Wie is de Mol?-deelneemster draagt op het kiekje namelijk helemaal geen kleding, wat dan ook al gauw voor heel wat reacties zorgt.

Haar volgers reageren – terecht! – vol lof op de foto.

Advertentie

Foto

Miljuschka schittert momenteel in het twintigste seizoen van het spannende programma Wie is de Mol?. Het duurt niet lang meer en we zullen weten of de brunette de boel saboteert, de winnaar, een afvaller of de verliezer van het spel zal zijn. Maar zelf lijkt ze er even helemaal niet mee bezig te zijn, want ze deelt een ontspannen fotootje van zichzelf.

Reacties

Op de foto zien we de chef-kok liggend in een bed. Ze draagt helemaal geen kleren, maar is wel strategisch gepositioneerd onder een deken gekropen. “Goedemorgen”, schrijft ze bij de foto. Haar volgers kunnen het ietwat spannende kiekje wel waarderen. “Wat ben je toch een prachtvrouw!”, reageert een volger direct. “Goeiemorgen! De zon gaat spontaan schijnen”, schrijft een ander.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress