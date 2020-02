Déze WIDM-montagefout zou volgens kijkers leiden naar Nathan als mol

Oplettende kijkers van Wie is de mol? hebben dankzij een montagefout van de makers een grote hint ontdekt. Als het inderdaad om een fout gaat, zou Nathan de mol zijn.

De finale van het 20ste seizoen van Wie is de mol? komt steeds dichterbij en de geruchtenmolen draait overuren.

Laseropdracht

Molloten denken dit keer in aflevering 7 een montagefout te hebben ontdekt. Het gaat over de laseropdracht. Alle kandidaten gaan in vest nummer 4 de strijd aan tegen de mol, behalve oud-voetballer Nathan Rutjes. Hij is de enige in het vest met rugnummer 3.

Strijden

Dit zou kunnen betekenen dat Nathan de mol is en hetzelfde vest droeg tijdens zijn battles tégen Leonie, Buddy, Rob en Miljuschka. Maar de mol moet zelf de opdracht natuurlijk ook uitvoeren en er is dus een kans dat hij het vest niet heeft verwisseld voordat hij opnieuw het veld in ging.

Las op twitter deze hint. 3 op het vest bij Nathan en de rest nr 4. Bewust 3 misschien 3 letters MOL. Credits: @Danique89_gc #wieisdemol #widm pic.twitter.com/KnWhRSsRhU — Niets is wat het lijkt_2020 (@Widm2020) February 23, 2020

De mol Nathan heeft als enige een ander vest aan. Nr 3… de anderen dragen nr 4. Zn molronde vest natuurlijk.. daarnaast werd er op hem amper geschoten zoals op de rest #widm pic.twitter.com/y6lm6szwse — ☘️Fennn81☘️ (@Fennn81) February 23, 2020

Bij de laser-opdracht hebben Leonie, Buddy, Rob én Mil een laservest aan met nr. 4. Nathan is de enige met nr. 3 (3 letters: MOL?). Stond hij daarmee al achter het scherm te mollen? En heeft hij ‘m toen maar aan gelaten? 🤔 #nathantunnel #widm #moltalk #widm2020 @TrustNobodycast — Danique (@Danique89_gc) February 23, 2020

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Avrotros