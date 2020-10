Nikkie de Jager staat samen met Tygo Gernandt en Jeroen Kijk in de Vegte in de spannende finale van het jubileumseizoen van Wie is de Mol. Woensdag deelt de bekende make-up goeroe een video, waarin ze een duidelijke boodschap voor de Mol heeft. “Ik heb je door”, aldus Nikkie.

De 26-jarige Nikki maakt duidelijk dat ze niet met zich laat sollen.

Wie is de Mol?

Het duurt niet lang meer en Molloten zullen eindelijk weten wie dit jubileumseizoen de boel gesaboteerd heeft. Wie zal dit jaar de verliezer, de winnaar én natuurlijk de Mol zijn? De door fans ontrafelde hint deed eerder vermoeden dat het Nikkie de Jager is, maar in de zojuist online verschenen videoboodschap spreekt juist zíj de Mol toe. De video verscheen woensdagmiddag op het Instagramaccunt van Wie is de Mol?, en laat het hoofd van fans op hol slaan.