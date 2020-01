Grappig: deze opdracht bij WIDM werd ter plekke bedacht

Het programma Wie is de mol? zit behoorlijk ingenieus in elkaar. Met bijzondere opdrachten, verborgen aanwijzingen en natuurlijk altijd prachtige locaties op de wereld. Toch gaat het niet altijd helemaal vlekkeloos.

Dat vertelde presentator Rik an de Westelaken in de podcast van het populaire programma.

Advertentie

Wie is de mol? aflevering 3 seizoen 20

In aflevering 3 van het huidige seizoen zagen we de deelnemers naar enveloppen zoeken tussen 109 Chinese beelden. Maar deze opdracht stond oorspronkelijk helemaal niet op de planning.

Volgens Rik gebeurt het regelmatig dat opdrachten niet door kunnen gaan. “In dit geval waren ze bij de researchreis bij dit plein geweest. Toen stond het bomvol mensen, echt duizenden mensen. En op de dag dat we daar gingen draaien was het gewoon 40+ graden… Daardoor waren er maar 20 à 30 mensen, daar konden we de oorspronkelijke opdracht niet mee doen.”

Opdracht Chinese beelden

Er moest daarom snel geschakeld worden. Het productieteam stak de koppen bij elkaar en verzon ter plekke een nieuwe opdracht.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: AVROTROS