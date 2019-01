‘Wie is de mol’-deelnemer Rick Paul blijkt een bekende broer te hebben

Bijna 3 miljoen kijkers zagen afgelopen zaterdag de eerste aflevering van ‘Wie is de mol’. Daarmee leerden we ook de kandidaten van dit seizoen kennen, onder wie Rick Paul van Mulligen.

De 37-jarige acteur speelt onder andere bij het Nationale Theater, maar de kans is groter dat je ‘m kent als Harm-Jan in de televisieserie A’dam-E.V.A. of als teamlid in De grote improvisatieshow. En nu we hem wat beter leren kennen, komen ook de leuke feitjes naar boven. Wist je bijvoorbeeld dat Rick Paul een broer heeft die ook geregeld op televisie is? Sterker nog, we zagen ‘m gister nog bij De slimste mens.

Peter Hein van Mulligen is woordvoerder en hoofdeconoom bij het CBS, en verschijnt in die functie geregeld in het nieuws. En nu dus ook in De slimste mens.

Hoorde vandaag dat Peter Hein van Mulligen uit #DeSlimsteMens de broer is van Rick Paul van Mulligen van #widm. Vond ik grappig. pic.twitter.com/7wetjzfd7Y — Willem de Gelder (@WdeGelder) 7 januari 2019

Bron: Twitter. Beeld: AVROTROS