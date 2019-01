Twee kandidaten naar huis in WIDM: kijkers in shock om 'drama met joker'

Het was een bloedstollende aflevering van Wie is de Mol?. Eerst werd Nikkie naar huis gestuurd, maar aan het eind van de aflevering was het voor nog een speler raak.

Evelien moest het spel verlaten en dat ging met het nodige drama.

Want, wat is er nou gebeurd? Evelien heeft een ‘joker’ ingezet bij haar test, waardoor 1 foute vraag goedgekeurd zou worden. Maar presentator Rik van de Westelaken vertelt dat haar ‘joker’ niet geldig is. En dat komt doordat iemand een ‘kapotte joker’ met die van haar heeft omgewisseld. En tja, die goede vraag had haar dus misschien kunnen redden.

Niels biecht in het programma gelijk op: hij was de ‘jokerdief’. Hij voelt zich ontzettend schuldig over het vertrek van Evelien en ‘zakte wel even door de grond’.

Kijkers vinden het maar wat vervelend voor haar:

O Evelien dat is super lullig!!! #moltalk #widm2019 — Diane Dekker (@jaantje72) 26 januari 2019

#moltalk #widm na de executie zegt Niels: ‘Ja en toen zakte ik wel even door de grond.’ Wie zit er onder de grond? Juist, de mol.. — Sjoerd Hans Plasje (@SPlasje) 26 januari 2019

Niels wilde zo graag een joker hij kan nooit de mol zijn. #MolTalk #widm #widm2019 — Stinkdieren06 (@stinkdieren06) 26 januari 2019

#moltalk hoe krijg je een joker open, zonder sporen achter te laten? Had Evelien wel gezien dan toch? — Hiha (@Hiha_01) 26 januari 2019

