Waarom kijkers massaal WIDM-deelnemer Miljuschka Witzenhausen verdenken

De eerst aflevering van Wie is de Mol? vond zaterdagavond na lang wachten dan eindelijk plaats. En terwijl het programma pas net begonnen is, verdenken kijkers WIDM-deelnemer Miljuschka Witzenhausen nú al. Er zou namelijk een overduidelijke hint richting haar naam gegeven zijn…

Heb je de aflevering nog niet gezien? Pas dan op, want dit artikel bevat spoilers…

Eerste aflevering

In de eerste spannende aflevering introduceerden de 9 kandidaten en de mol zich. Ze moesten traditiegetrouw zorgen om zoveel mogelijk geld te verdienen voor in de pot, door middel van het doen van allerlei opdrachten. Maar, zoals vaak het geval is tijdens WIDM, kwam er maar bar weinig geld binnen.

De Mol

Volgens kijkers komt dat omdat de Mol gelijk actief was. En die Mol is volgens kijkers niemand minder dan televisiechef Miljuschka Witzenhausen. De reden? De titel van aflevering 1 was afgeschermd. Maar toen Miljuschka haar test maakte, werd haar scherm tijdens een shot duidelijk afgeschermd door een weerspiegeling.

Uitdaging

Aan RTL Boulevard vertelde de presentatrice eerder over haar deelname aan het programma: “Ik ben niet zo’n spelletjesmens en ook niet fan van grote groepen, dus ik vond het echt één grote uitdaging. Het was zó indrukwekkend en absoluut super leuk”, aldus Miljuschka.

Afvaller

Het blijft speculeren, want het is natuurlijk nog wel erg vroeg om echte verdenkingen te kunnen doen. Wat we wél zeker weten, is dat WIDM-deelnemer Anita Witzier de eerste afvaller van het seizoen is. Zij maakte de test het minst goed en moest het programma dus verlaten.

