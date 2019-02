Kijkers hebben één vraag na aflevering 'Wie is de Mol?': wat gaat Sinan doen?

De vijfde aflevering van Wie is de Mol? 2019 roept vragen op. Vooral over Sinan Can. Want wat dóet hij nou eigenlijk tijdens de opdrachten?

Zaterdag was te zien dat de groep van een 180 meter hoge waterval moest abseilen. Sinan bedankte er vriendelijk voor, omdat hij het niet aandurfde met zijn gewicht. Daar klinkt enerzijds veel lof voor…

Advertentie

Respect voor deze beslissing van Sinan. Als iets niet goed voelt, moet je het niet doen. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/rFk6VVYAgG — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 2 februari 2019

#WatGaatSinanDoen

… maar het valt molloten wel op dat de journalist en programmamaker wel erg weinig doet tijdens opdrachten. Is dat een typische mollenstreek? Of is Sinan gewoon een beetje lui? Op Twitter wordt er druk over gespeculeerd onder de hashtag #WatGaatSinanDoen. De naam Sinan wordt nu zelfs gebruikt als een heus zelfstandig naamwoord en werkwoord. De betekenis? Nou, lekker niks doen, dus.

Kunnen we niet een nationale Sinan dag inplannen? Heel Nederland doet niks op die dag! #widm #moltalk #watgaatsinandoen — love.my.faves (@FebeB5) 2 februari 2019

#moltalk #widm nieuw werkwoord voor niets doen. Ik Sinan – Jij Sinant – Wij Sinannen – GeSinand #watgaatsinandoen — ClaudiA (@claud_777) 2 februari 2019

Wat hebben jullie tegen Sinan? Hij doet toch niks? #watgaatsinandoen — Ad Verheggen (@avcensor) 2 februari 2019

#watgaatsinandoen Hij gaat telkens minder doen, volgende aflevering is hij te moe om mee te doen met het programma — ItzJord NL (@ItzjordN) 2 februari 2019

Wat een held held die Robert! Wat jammer dat hij eruit is. En wat een relaxte mol dit keer. Toekijken, handjes op de rug, begeleiding vanaf de zijlijn. Je bent een supermol @sinancan77 #widm2019 #moltalk #wism #watgaatsinandoen pic.twitter.com/O53hrp631k — Urban Inspiration (@Urb_Inspiration) 2 februari 2019

Sinan in zijn natuurlijke omgeving. Lekker slapend op de bank of in widm #moltalk #watgaatsinandoen pic.twitter.com/RxFokxqLVI — Daphne (@Daph1508) 2 februari 2019

Zelfs presentator Rik van de Westelaken doet lekker mee met #WatGaatSinanDoen:

Perfecte cadeautjes voor Wie is de Mol?-fans:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Wie is de Mol? (AVROTROS), Twitter. Beeld: AVROTROS