Dít deden 'WIDM'-winnaars uit eerdere seizoen met het gewonnen geld

Zaterdagavond zaten maar liefst 3,5 miljoen mensen aan de buis gekluisterd voor de ontknoping van het 20e seizoen van WIDM. De finale onthulde natuurlijk wie de mol was en het spel wekenlang saboteerde, maar ook wie de grote winnaar was en het geld uit de pot mee naar huis zou krijgen.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Muzikant Rob Dekay bleek uiteindelijk degene te zijn die een dubbelrol had. Hij was de mol van WIDM 2020. De grote winnaar? Dat was Buddy Vedder. De acteur en presentator beantwoordde maar liefst 39 van de 40 testvragen goed en stak daarmee met kop en schouders boven de andere finalisten uit.

Bijzondere finale

De finale van dit jubileumseizoen was op z’n zachtst gezegd bijzonder te noemen. In plaats van 3 finalisten stonden er dit jaar 4 deelnemers in de finale. Dat bracht al de nodige verwarring met zich mee. Zouden er 2 mollen in het spel zijn dit jaar? En door de maatregelen rondom het coronavirus was er geen publiek bij de finale aanwezig. Al vonden kijkers dát niet zo heel erg, want nu was er lekker veel tijd voor de finalisten en alle verborgen hints en aanwijzingen.

Johan Goossens kon helaas niet aanwezig zijn bij de ontknoping omdat hij thuis in quarantaine zat. Op Twitter deelde hij een leuk filmpje, omdat Buddy nog iets van hem tegoed had:

Rob de mol…?! 😂😂😂 Nou schiet mij maar lek. Ik zit hier lekker verbijsterd te zijn in mijn nederige stulpje 😆 Maar: super goed gedaan! 👍👍 pic.twitter.com/I9vzZ6guh0 — Johan Goossens (@goossensjohan) March 14, 2020

Eindstand van de pot

De pot eindigde dit jaar op een bedrag van € 13.400 – 1 van de laagste potten aller tijde. De mol heeft zijn werk dus goed gedaan. Buddy mag met het gewonnen bedrag iets leuks gaan doen. Maar wat deden de winnaars uit eerdere seizoen eigenlijk met dat gewonnen geld?

Paul Rabbering (2007)

De radio-dj kocht van de ruim 17 duizend euro een mooie rallyauto.

Edo Brunner (2008)

Acteur en presentator Edo Brunner sliep al jaren op een matras op de grond, en kon van de ruim 20 duizend euro die hij won een ‘heel duur en goed bed kopen’.

Vivienne van den Assem (2009)

De presentatrice mocht maar liefst 22 duizend euro mee naar huis nemen na haar WIDM-avontuur. Ze maakte met het geld een reis door China met haar vriend én nam haar bondje Dennis Storm mee uit eten.

Frits Sissing (2010)

Frits besloot zelf niets leuks met de 21 duizend euro te doen, maar kocht een nieuwe auto voor zijn vrouw, waar ze overigens nog altijd in rijdt.

Art Rooijakkers (2011)

Voormalig WIDM-winnaar én -presentator Art Rooijakkers doneerde een deel van het gewonnen potgeld aan het KWF en ging op bedevaart naar Graceland.

Sofie van den Enk (2014)

De presentatrice zou naar Australië gaan met het geld uit de pot, maar toen ze zwanger bleek van haar 2e kindje heeft ze een vouwwagen gekocht.

Sanne Wallis de Vries (2017)

Lief: de actrice gaf haar muzikanten een flinke bonus nadat ze WIDM had gewonnen. Ook kregen haar kinderen een fiets, kocht ze een damesgitaar en nam ze gitaarlessen. Ze ging met haar dochter van 14 naar New York en nam haar bondje Jeroen Kijk in de Vegte mee voor een luxe diner.

Ruben Hein (2018)

Ook Ruben Hein besloot een deel van het gewonnen potgeld aan een goed doel te doneren. Hij gaf een groot bedrag aan Sounds of Change, een project waarbij kinderen in vluchtelingenkampen muzieklessen krijgen.

