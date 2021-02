Kijkers ‘Wie ben ik’ woedend om opmerking over Nikkie de Jager

Vorig week stonden we nog met z’n allen op het ijs, maar komend weekend stijgen de temperaturen naar boven de 15 graden Celsius. Hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat we in slechts één week van winter naar lente gaan?

Amper een week na de barre winterperiode vol sneeuw- en ijspret zullen de temperaturen dit weekend richting de 20 graden klimmen. Hoe kan de temperatuur in een week tijd zo omslaan?

De abrupte omslag in temperaturen heeft alles te maken met de positie van de luchtdrukgebieden en de luchtsoort die wordt aangevoerd. Het hogedrukgebied boven Scandinavië zorgde voor de koude periode, maar inmiddels is de luchtstroming bij ons gedraaid van het noordoosten naar het zuiden tot zuidwesten. Dit weekend komt de lucht dus niet meer van het koude Oost-Europa, maar rechtstreeks vanuit Noord-Afrika via Spanje.

Abnormaal

Februari is samen met januari de koudste maand van het jaar. Normaal ligt de maximumtemperatuur rond de 6 à 7 graden. Temperaturen van meer dan 15 graden is daarom wel bijzonder. Toch is februari vaak een overgangsmaand, dus het kan soms erg koud of juist best wel warm zijn. Een overgang van koud naar warm is niet abnormaal. Temperaturen van 15 graden of meer voor een langere periode is wel vrij extreem.

Meer zachte temperaturen

Kortom: de overgang van koud naar warm is niet zo uitzonderlijk. Maar de lange periode van warme dagen is wél bijzonder. Of de zachte temperaturen van de komende periode te wijten zijn aan de klimaatverstoring is onduidelijk. Wat vaststaat is dat de gemiddelde temperatuur in februari door de jaren heen is toegenomen. De kans op warmterecords wordt daarmee automatisch ook groter.

Bron: EOS wetenschap. Beeld: Getty Images