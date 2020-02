Experimenten 'Wie denk je wel dat je bent' vallen bij veel kijkers verkeerd

Zondagavond zaten maar liefst 1,4 miljoen mensen aan de buis gekluisterd voor Wie denk je wel dat je bent. Het programma is al een paar weken een flinke hit, maar niet alle kijkers konden de experimenten van deze aflevering waarderen.

In Wie denk je wel dat je bent laten presentatoren Joep van Deudekom en Rob Urgert 2 groepen mensen verschillende semi-wetenschappelijke experimenten doen. Met die – meestal komische – proeven proberen ze meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen de beide groepen.

Voor eerdere afleveringen stonden onder meer jongeren en ouderen tegenover elkaar. De presentatoren probeerden antwoord te krijgen op grappige kwesties. Zijn de jonkies wel echt zoveel sneller op hun smartphone? Welke groep heeft het meeste doorzettingsvermogen? En wie is eerder bereid om voor paal te staan?

Later stonden ook de gelovigen en ongelovigen tegenover elkaar, net als de ijskonijnen en stresskippen. Durven ijskonijnen eerder nee te zeggen tegen gênante opdrachten? En zijn gelovigen misschien ook bijgeloviger als ze onder een ladder door moeten lopen?

Mooie vs. gewone vrouwen

Het programma kon op social media op veel lof rekenen. Kijkers waardeerden de meestal komische experimenten. Tot afgelopen zondag, toen er voor het programma een scheiding was gemaakt tussen ‘mooie vrouwen’ en ‘gewone vrouwen’. Met verschillende proeven wilden de presentatoren achterhalen of mooie vrouwen het echt zoveel makkelijker hebben in het leven. En worden ze nou ook egocentrischer van al die aandacht?

Om dat te onderzoeken, werden de groepen dames aan verschillende kleine onderzoeken onderworpen. Naar wie rolt een peuter liever de bal: een ‘gewone’ of een ‘mooie’ vrouw? Om welke vrouw lacht een baby harder? En uit wiens hand pakt een hond eerder een stukje worst?

Maar bij veel kijkers schoten deze experimenten in het verkeerde keelgat. “Ik hoor zoveel problematische dingen dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen”, schrijft iemand. “Ik hou van dit programma, maar de aflevering van vanavond vond ik zó misplaatst”, reageert een ander.

Bij “wie denk je wel dat je bent” gaat het tussen het verschil tussen ‘mooie’ vrouwen en ‘normale’ vrouwen. Wie heeft beslist welke vrouw bij welke groep hoort? Ik vind er echt hele mooie ‘normale’ vrouwen tussen zitten en heel erg ‘overdreven opgemaakte ‘mooie’ vrouwen. — Judith (@Juudje86) February 2, 2020

Ik ben zó ongelooflijk in alle staten van ‘wie denk je wel dat je bent’ dat ik gewoon mijn Twitter account heb moeten activeren! MOOIE vrouwen?? Welk blind paard heeft dat besloten??? — cl. (@CharmaineLatoya) February 2, 2020

Ik hoor zo veel problematische dingen nu in ‘Wie denk je wel dat je bent’ dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen. Nog meer mensen (gewoon of mooi) die hier even niet mee om kunnen gaan? — Manou (@asjemanou) February 2, 2020

Op dit moment wordt op NPO1 bij ‘Wie denk je wel dat je bent’ getest wat het verschil is tussen “mooie” en “gewone” vrouwen. De mannelijke presentatoren, mannelijke “expert” en het mannelijke testpanel zoeken het op onze kosten voor jullie uit! 🤦🏼♀️ — Hanneke van der Werf (@hannekevdwerf) February 2, 2020

Ik hou echt van dit programma #wiedenkjeweldatjebent Maar die van vanavond vind ik zo misplaatst 🧐😝 — Anne (@AnneStrik) February 2, 2020

Leuk progamma, tot deze aflevering. Serieus, mooie vrouwen versus lelijke vrouwen!? Doe effe normaal. #wiedenkjeweldatjebent — Maaike Scholtemeijer (@maaike300694) February 2, 2020

Meestal wel een leuk programma maar het verschil tussen mooie en gewone vrouwen?! Aai… eigenlijk zijn ze allemaal mooi en aantrekkelijkheid is ook een kwestie van smaak. Beetje ongemakkelijk dit. #WieDenkJeWelDatJeBent — Emma (@Emma_Utrecht_NL) February 2, 2020

Benieuwd naar de aflevering? Hier kun je ‘m terugkijken.

