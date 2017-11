Zie jij wie de 40-jarige (ja, echt) moeder is op deze foto?

De Canadese Kienya Booker is 40 jaar. Maar ze ziet er nog zó jong uit, dat je haar eigenlijk niet kunt onderscheiden van haar tienerdochters Kolieya (16) en K’Lienya (18).

Kienya’s Instagram-foto’s met haar 2 meiden gaan dan ook de hele wereld over. Zie jij wie van de 3 de 40-jarige moeder is?

Een bericht gedeeld door Kienya Booker (@kienyabooker) op 2 Nov 2017 om 2:11 PDT

Een bericht gedeeld door Kienya Booker (@kienyabooker) op 5 Okt 2017 om 3:09 PDT

Een bericht gedeeld door Kienya Booker (@kienyabooker) op 31 Aug 2017 om 12:11 PDT

Het verlossende antwoord…

De moeder van het trio is de dame die rechts staat op bovenstaande foto’s. Hoe we dit weten? Nou, Kienya plaatste ook onderstaande fotocollage, waarin een kiekje van vroeger én nu te zien is. Daarop is duidelijk te zien dat Kienya de middelste op de foto is.

Een bericht gedeeld door Kienya Booker (@kienyabooker) op 1 Jun 2017 om 10:59 PDT

Vrouwelijke Benjamin Button

Kienya wordt overspoeld met complimenten over haar jonge uiterlijk. “Waar heb je de bron van eeuwige jeugd ontdekt?”, vraagt iemand zich af. Een ander: “Je lijkt wel de vrouwelijke versie van Benjamin Button: je ziet er alleen maar jonger uit met de jaren.”

Bron: Nieuwsblad, Instagram. Beeld: Instagram