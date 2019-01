Eerste afvaller 'Wie is de Mol?' 2019: "Ik was opgelucht toen ik eruitvloog"

De schok was groot toen Evi Hanssen zaterdagavond Wie is de Mol? moest verlaten. Maar Evi had het al een beetje aan zien komen. Sterker nog: ze was opgelucht toen ze eruit vloog.

Uit een uitgebreide reactie op de site van Wie is de Mol? blijkt dat Evi niet lekker in de groep zat – althans, dat gevoel had ze zelf.

Advertentie

Onderschat

“Ik heb veel gelachen en stuk voor stuk bijzondere mensen leren kennen, maar het psychologische aspect van het spel had ik totaal onderschat”, aldus Evi. Ze omschrijft hoe het programma niks voor haar bleek te zijn. “Ik vond het heel verwarrend om mezelf voortdurend de vraag te moeten stellen of iemand nu oprecht geïnteresseerd was, of gewoon informatie van me wilde. Ook bleek ik veel minder fanatiek te zijn dan de rest van de groep.”

Hoofdverdachte

Ook weet Evi te verklaren waarom zoveel deelnemers dachten dat zij de Mol was. “’s Avonds vroeg ik aan de groep of we het misschien voor één keer niet over de Mol konden hebben. Gek genoeg werd ik daardoor hoofdverdachte, waardoor ik een beetje buiten de groep viel. Of zat dat alleen maar in mijn hoofd?”

Vrede

Ze onthult dat ze bij de laatste vragenronde op één persoon heeft ingezet. “Ik wist dat ik daarmee een enorm risico nam, maar ik had er ook vrede mee als ik er op die manier uit zou moeten. En dat gebeurde ook.” Evi heeft zelf nog geen flauw idee wie de Mol is. “Ik zal pas écht opgelucht zijn als ik samen met de rest van Nederland in maart zal ontdekken wie de Mol is.”

Je kunt Evi’s volledige reactie hier lezen.

Bron: Wie is de Mol?. Beeld: AVROTROS