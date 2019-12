'Wie is de mol?' ligt al onder vuur voordat het is begonnen

De echte molloten zijn al druk aan het aftellen tot 11 januari 2020. Dan start namelijk een fonkelnieuw seizoen van Wie is de mol?. Dat duurt dus nog even, maar toch ligt het avonturenprogramma nu al onder vuur.

Cabaretier Erik van Muiswinkel vindt het een onbegrijpelijke keus dat Wie is de mol? (WIDM) dit jaar in China plaatsvindt. Hij uit zijn ongenoegen op Twitter in een reactie op een video van een Chinese gevangene die wordt gemarteld omdat hij kritiek had op de overheid. “WIDM gaat er vrolijk rondrennen”, schrijft Van Muiswinkel. “De meest geavanceerde en genadeloze politiestaat op de planeet. Maar daar hoef je niks van te merken, zo goed zijn ze.”

Mensenrechten

“Ik weet dat mijn kritiek niets gaat veranderen”, vervolgt hij. “Maar ik vind oprecht dat het minimaal één keer door iemand gezegd moet worden. Het is geen gewoon land: in China worden mensenrechten op grote schaal geschonden en tegenstanders van het regime op grote schaal opgepakt en mishandeld. Maar Avrotros gaat drie maanden lang vrolijk promotie lopen maken voor dat land.”

Kans aangrijpen

De cabaretier krijgt bijval van Amnesty International. “Het zou op z’n minst gepast zijn als in het spelletjesprogramma ook enige aandacht wordt besteed aan de miljoenen Chinezen die gedwongen in heropvoedingskampen gevangen zitten. Het zou mooi zijn als de Publieke Omroep deze kans aangrijpt om voor een groot publiek een wat completer beeld van dit complexe land te geven.”

Reactie

De omroep reageert beknopt op het commentaar. Het format van WIDM leent zich niet voor het behandelen van geopolitieke kwesties, aldus Avrotros.

Maar #wieisdemol en het #IOC gaan er vrolijk rondrennen. De meest geavanceerde en genadeloze politiestaat op de planeet…. maar daar hoef je niks van te merken, zo goed zijn ze. #chinesenachtmerries https://t.co/64dkVR2Iq8 — Erik van Muiswinkel (@erikvmuiswinkel) December 3, 2019

Bron: Twitter/Flaironline. Beeld: Avrotros